Coronavirus: Koekelberg est la commune bruxelloise la plus infectée

Les centres de test restent plus que jamais utiles. - Illu Maxppp

La contagion semble ralentir dans tout le pays et notamment à Bruxelles. Cela dit, le ralentissement ne touche pas toutes nos communes de la même manière. Koekelberg a enregistré le plus haut taux d’incidence pour ces 14 derniers jours. Précédant Jette, qui a enregistré 1.919 cas par 100.000 habitants, Molenbeek (1.857), qui détenait encore le «record» belge il y a un mois, et Anderlecht (1.828). Voici la situation dans chacune de nos 19 communes.