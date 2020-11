«Il faut arrêter de planter des platanes dans les rues de Bruxelles»

Certains Bruxellois sont irrités, et parfois fortement, par les platanes. Et plus précisément par ses fruits, dont les poils irritent les muqueuses de ceux qui y sont sensibles. Pourquoi dès lors la Région continue-t-elle à en planter, s’interroge le député David Weytsman qui a interpellé à ce sujet les ministres de l’Environnement et des travaux publics.

*********** *** ******* *** ** **** ** ** ***** ** ***** ** *** ************* *** ***** ******** **** ***** **** ****** ** ******* ******** *** *** ** ** **** *** **** **** ** ****** ****** ********** * ***** **** ******** ******************* ******** **** ******* ** ******* ** ******** ****** *********** *** ****** *** *** ******** **** ****** ** ******* *** ** *** *** ********* ** ****** ***************** ** ***** *** *** **** ********* ********** ***** ** *** ****** *** *** ********* *** ******* ******* ******** ** *** ****** ******** ** *** **** ********* *** ********** ******* *************** **** **** ** ******* **** ******** ****** ******* ** ***** ******** *************** **** ******* ***** ** ** **** ****** **** ** **** ** ** ******* ********** ******** ***** ******** ** ******** *** ******** ********** ** ** **** ** ******** ********* ** ** ****** ** ***** *** **** *** * ** * **** ** ***** *** *** ******** ********** ** ********** ** ******* *** ****** ** *** *************** ******** *** **************** ** ******** ***** ******** **** * *********** *** ********* ************ **** ****** ********* ** ** ****** ****** ***** ** ****** **** ** ***** *** ****** ********* ** ** ** ******* ****** ********* ** ******* *** ********* ********** ******* *** ******* **** ** ************** ****** ** ************ ** *********** *********** ** ************** ** ** ********** *************** *** * ******** ***** ***** ******** **** ** ********* ******* *** ***** ***** **** *********** *********** ******** *** ** ********** *** ***** ********* *** ****** ******** ******* ***** ** ** *************** *** ********* ********* ********* ************* ******** ******* *** ********** ************* **** *** ****** ** ********* *********** ************ ***** ** **** ************ ** ***** ****** ************ ***** ********** ******** **** ***** *********** ********* ******** ******** ******** ******* ********* ******** ******** ****** ** ***************** *** ******** ***** *********** *** ******** ********** ****** ** ******** ** ****************** ********** **** ******* ************ *** ******** ** ********** ** ****** ** ** ****** *** ****** ***************** ******** **** ****** *** ********* ************ ** ******** **** **** ***** ** ********** ***** ** * ****** ********* *** ***************** ************* ** ****** ********* **** ** ********* ***** **** ** ***** ** **** * ***** ******** ** **** ** *********************** ************* ********* ************* ******* *** ******** ** ******** ************* **** ** ***** ** ******* ****** **** *** ** **** ** ************** ** *** ** **** ********** ****** **** *** ****** ** ******* ** ******** *** ******* **** *** *** ****** ******* *** * ******** *** ********* ********* * ************* ** ******** *************** ** ********* ** ******** ********* ** ****** ** ****** ******* *************** *** ********* **** ***** *** *** ********** *** ********* **** *** *** **** ************ ******* *********** ********* *** ******** **** ******** ************** **** *** *********** ********* ** ***** ******** ** ************ *** ****** ***** ** *************** **** *** ******** ** ********** *********** **** ***** ** ********* ** *** ***** ** ***** **** ** ** *********** ** *** ******* **** *************** ******* ***** *** ** *********** ** ******** **** ******** **** *** ******* ** ****** ************ **** ************* ** ********* **** *** *** ********** ******************** ******* ***** ********* ************ * * ****** *** ********** **** ***** *********** **** ** ***** *** ******** ********** ** ** ****** ***** **** ********** ****** ************* *** **** *********** ** ********* ** ******* **** ***** *****************