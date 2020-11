Woluwe-Saint-Pierre: soutenez le cinéma Stockel en achetant des pop corn

Suite au nouveau confinement, tous les cinémas sont fermés. Dur, dur pour un cinéma de quartier comme le Stockel à Woluwe-Saint-Pierre. Il vous propose de l’aider en venant y acheter pop-corn et friandises diverses en take away.

