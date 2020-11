Accident à Anderlecht entre une patrouille de police et un automobiliste

Un accident impliquant une voiture de police et le véhicule d’un particulier est survenu samedi soir vers 22h30 à l’intersection des rues de Douvres et Wayez à Anderlecht, a indiqué dimanche la zone de police de Bruxelles-Midi (Anderlecht, Forest et Saint-Gilles).

