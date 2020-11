Ixelles: marché public lancé pour rénover l’ex-école de gendarmerie

L’Université libre de Bruxelles (ULB) et la Société d’Aménagement Urbain (SAU) ont publié un avis de marché public européen pour désigner l’entreprise générale de construction qui sera chargée des premières opérations de rénovation, restauration et transformation de bâtiments. En particulier, les bâtiments situés à front du boulevard Général Jacques et sur le coin avec l’avenue de la Couronne ainsi que l’ancien manège.