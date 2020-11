Ixelles: les animateurs de garderie menacent de faire grève

La CGSP a déposé un préavis d’actions pouvant mener jusqu’à la grève pour les 9 et 10 novembre pour les animatrices extra-scolaires et les coordinatrices de garderie dans les écoles communales d’Ixelles. Motif? A leurs fonctions habituelles (responsables de garderie et surveillance durant le temps de midi), s’ajoute le remplacement des enseignants et des puéricultrices absentes.

