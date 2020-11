Le RWDM voit le bout du tunnel: plus qu’un seul cas positif au sein du club

Plus qu’un seul joueur positif au Covid. - Belga

Le RWDM sort la tête de l’eau. Car il faut dire que les dernières semaines ont été très compliquées du côté du stade Machtens, le club molenbeekois ayant été fortement touché par le Covid. La semaine dernière, on a même recensé plus d’une vingtaine de cas positifs (staff, joueurs, direction et service administratif compris)!