Ixelles: Le Learning and Innovation Center (LIC) a son permis d’urbanisme

Le permis d’urbanisme pour le Learning and Innovation Center (LIC) a été accordé. Dans quelques années, un nouveau bâtiment sera construit à la frontière entre le campus de l’ULB et celui de la VUB. Ce centre d’apprentissage et d’innovation comprendra plusieurs salles dotées d’équipements de haute technologie destinés à favoriser l’échange de connaissances.

** *** * ***** ****** *** **************** ***** *** ***** ******** ** ******** ** * ***** ****** ***** *** ***** ************** **** ************** ** ** ****** ** **** ** ******* *** ** ***** ************* ** ** ********* ** *********** * ** **** *** ** ********** ************ ** **************** ** *********** ** ******* ********* ********* *** ********** ************ **** ******** ** ************** *** *********** ** ********* ************ ** ************* **** *** ******* ** ***** ** ************** ** *** ************* ** ** ********* ******* ** ********** *** ************** ********** ******* ** ************* ** ** *** ** ********** ** ************ ** ******** ** ******* *** ********** *** **** ****** *** ********* ****************** ***************** * ****** ****** **** ********** ************* ******* ********* *** ******* ************** ******* ******************** **** *** ********** ** ****** ******* ** ****** ** ***** ******* ** **** ***** ** ********* ******* ** ******** ***** ****** ********* **** *** ********** *********** ** ****************** ** *** ******** * ******** **** *** ******* ****** ** * *** **** ** ****** ** ****** ********** ***** ********** **** *** *************** *** ** ********* *********** ** *** ** ********* ********* *** ******* ********* ***** ******* *** **** ** ****** **** ************ ** ******* ******* ** ******** *** *********** ** ******** ********** **** *** ****** *** ******* ** *** *** *** *************