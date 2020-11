122 bornes de recharge électrique installées à Bruxelles: voici où elles se trouvent

Atteindre un réseau de base de 100 bornes publiques (soit 200 points de recharge) à Bruxelles en 2020. C’était l’objectif de la Région et c’est chose faite! Fin octobre, il y avait déjà 122 bornes installées et 14 autres seront installées ce mois-ci, nous a précisé Bruxelles Mobilité en primeur. Bien sûr, on est encore loin des 11.000 bornes prévues à l’horizon 2035. Mais, malgré l’épidémie, les bornes ont tout de même enregistré une charge record au mois d’octobre.

