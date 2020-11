Le «Madoff» belge jugé ce jeudi pour une escroquerie d’au moins 10 millions

Le procès de Stéphane Bleus et de son associé Xavier Barnich débutera jeudi matin devant le tribunal correctionnel de Bruxelles avec l’instruction d’audience, selon L’Echo. Les débats se poursuivront ensuite les 18 et 19 novembre avec le réquisitoire et les plaidoiries, a précisé Me Alex Château, l’avocat de Stéphane Bleus. Ce dernier, surnommé le «Madoff belge», est prévenu pour une importante escroquerie estimée à au moins 10 millions d’euros.

