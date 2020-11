Le contrôle démocratique renforcé dans la Nouvelle loi communale bruxelloise

04/11 23:00 → 05/11 10:00

Cette nuit et jeudi au petit matin, nous prévoyons du brouillard localisé et des températures négatives sur le relief ardennais. Sur les hauteurs des provinces de Liège et de Luxembourg, il y aura donc un risque de dépôt de givre voire de formation de plaques de glace localisées sur les ponts et sur certaines chaussées.