Bruxelles: Click and Rush, le coup de pouce aux commerçants durant le confinement

C lick and Rush est un service bruxellois qui est né en septembre. Sa mission? Aider les commerçants à traverser la crise du Covid. La société propose des montages vidéo à des prix défiant toute concurrence pour que les petits commerces se fassent connaître, puissent continuer leurs activités et surmontent cette période.

******* ****** ** *********** *** ********* ** ***** *** **** * ** ** **** **** ** ***** ** ********** ** ******* *** ************ ****** *** ******* ********** *** ******** ******* **** *** *** ************ ****** ********* *** ********* ******* ** *** ******** ******** ********* ******* ** ************ ********** ** ******* ** ********** ******** ** **************** ************ ********* ** ***** *** ******** ****** ******** **** *** ********** ** *** **** ********* ******* *** ******* ** ************* ********* *** ****** *** *** ****** ************ ** ******* *** ** ****************** **** *********** *** ************ ****** ****** ** ******** **** *** ** *********** *** ******** ********** ******* ************ *************** *** ********* *** ************* *** ********** ** ********* ** *********** *** ** *** **** ****** ** *** ****** **** * ********* *********** ******* ******* *** ************ *** **** ****** ************ ***** **** **** ************** *** *** ******* ** ********** ** *** ****** *** ************* *** ************ **** ***** *** ******** ****************** ** ******** ** ******* ******* *** ******* ***** ******** ** ************ ** ******* *** ****** ** ****** ** *** *** ******* ** ****** ***** ** ***** ***** ** *********** *** ********* ********** ********** ************* *********** ******* ********** *** ************ *** *** ************ ** ******** ** ******************* ** ***** **** ****** ** **** ***** *** ************* ** *** ************* ************ ** ***** **** ****** *** **** *********** ** ***** ** **** *** ************ *** ********** ********** ***** ******** ************ ****** ** ******** *** *********** ***** *********** *** **** ********** ********** ** ******** **************** ** ****** ****** ** ************* ** ************* ******** ********** ** ******* ** ****** ************** **** ** ********** ** ******** ******* ** ****** ** *** ****** ** ***** *** ******* ** ** ******** ** * ******* ************ **** ** ***** ** **** *** ****** ** ************* ********* *********** ** *********** **** ******* ******* *** ********** *********** *** ** **** ******** ***** *** ***** ** ******** ***** ** ********** *********** *** ************* ** *** ********* ********* ************** ** ** ****** **** ********** **** ** ****** ** ** ** ** ******* ********** ******* *** ** *********** *** ******* *** ******* ** *** ************* ** ******* ** ********* **** *** ** ****** ****** **** ** ******* ** *** ** *********** ***** **** *** *************** ****** ** ******** ** ******* ****** ******** ** ****** ** ** ****** ********** *** ****** ****** *********