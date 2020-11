Conspiracy Dance, le nouvel album des Liégeo-Bruxellois The Loved Drones

Le groupe The Loved Drones, basé à Bruxelles et Liège, a sorti son nouvel album vendredi 30 octobre : Conspiracy Dance. Si vous avez envie de vous changer les idées pendant cette période et vous replonger dans les années 80, 90, ces titres rock pop psychédélique sauront vous faire voyager.

