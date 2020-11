Voici pourquoi la Stib ne mettra pas de gel hydroalcoolique en libre-service

Un community manager de la Stib a fourni ce lundi matin une réponse à cette question récurrente de voyageurs de la Stib; non sans faire un certain tollé sur les réseaux sociaux. Questionné, le porte-parole de la Stib nous confirme et précise sa réponse qui en a fait sourire plus d’un…

******** ** **** ** ******** *** ** *********** ** *** ********* ** *** *************** ** ************* ***** **** ** **** ****** ******** ** ****** ** ********* **** **** **** *** ******************** ******************* ** ****** *** **** ***** ********** ********* ** ***** ** ****** ***** ** ***** ** ** ******** ** ** *** ** ********** *** ** **** ** *** *** ******************** * ******** ** ********* ******* ** ** **** ** ***** ***** *** ******* ** ****** ** *** ********* *** ******** ***** ******** ******** ************** **** ** ** ************* ** ** *********** ** ************ ** ******* ******** ** ********* ******* ** ** **** ***** ****** ******** ** ** ****** *** ******** ** ** ***** ** *** **************** ********** ******* *** ****** ************* *** ************** **** **** ****** ********** **** ** ******** **** *** ********** ** ****** ******** *** ***** ********************** ************ ** ************ ** ** ***** *** ******* **** ******** ************* ** ***** ******* ** ****** ** ******** *** ****** ******* *** ******** ** **** ** ** *** ****** ** *********** ** *** ********* ** *** *************** ** ******************** ************** *** *********** ******* ************* *** ******* ** ***** ** ** ********* **** **** **** ******* **** **** *** ********** *** ** **** ****** **** ** ***** ** ************ ** **** ***** ****** ** *** ** *** *** *** ** **** ** * * *** ************** **** *** ******** ****** **** ** *** ****** **** ************* **** **** **** ***** ******* ******* ** *********** ** ******** ******** ************* *** ************* ******** **** ** **** *** ************** ***** ** **** **** *********** *** ********** ************** ************ ** ************* ** *** ********** ******* **** ***** ** ***** ******** ****** **** ******** ******* ** ****** ********** **** ******** ** * ******** ** ** *** ** ****** ******* ******* **** *** **** *** ***** ***** **** *** *** *** ** ******* * * ** *** **************** ***** ** **** ** ************ ** ** **** **** ***** **** ******* ************ *** ***** *********** ***************** ********** ***** ******* ******* *** **** ********** **** ** ** **** ** ******** *** **** *** *** **** ** ******* ****** ** **** ** ******* ***** ******* *********** ** *** ********************** ***** *** *** **** ** ***** *** **** ********* *** ************** ** *** ** *** ** *** ******************************