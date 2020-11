Le projet du nouveau Musée juif a sélectionné ses architectes

L’association Tab Architects, Barozzi Veiga et Barbara Van der Wee a remporté le marché pour le projet de rénovation du Musée juif de Belgique, annonce l’institution lundi. Les espaces, aujourd’hui exigus et cloisonnés, seront restructurés et ouverts pour faciliter la circulation des visiteurs et créer une scénographie qui suscite intérêt et émotion, explique le Musée dans un communiqué.

