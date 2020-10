Les services d’Actiris repassent au 100% digital

Rendez-vous possible de façon numérique. - D.R.

En raison de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures prises par le gouvernement fédéral et le gouvernement bruxellois, Actiris passe de nouveau à des services en ligne. À partir de ce 3 novembre, l’ensemble de ses services seront disponibles de manière 100% digitale pour les usagers, sans oublier pour autant les chercheurs d’emploi les plus vulnérables.