Région bruxelloise: découvrez le top des prénoms dans votre commune

Il est fort probable que vous connaissez tous en région bruxelloise une Maria ou un Mohamed. Il s’agit des prénoms les plus répandus parmi la population de la région bruxelloise. Dans le top 3, on retrouve aussi Jean et Mohammed chez les hommes et Marie et Fatima chez les femmes.

** ******* ************ ** **** *** ******** ******* ** ***** *** **** ******* ** **** ******* ** *********** ***** *** ******** **** ** ******** ** ******* *********** ****** ****** ***** ** ****** ******** ** **** *** ******** *** **** ********* ***** ** ********** ************ **** *** ******* ** *** *** ********* ****** *** ** ************** ***** ******** ****** ******** **** ******** ***** ******** **** ******** ******** ******** ******* ******** ****** ******* ** ***** ******** **** *** ******* ** *** *** ********* ******** *** ** ************** **** ******** ******** ******** ***** ******** ****** ******** ******** ******** ****** ******** ***** ******** ******* ******* ** ****** ******** ** ***** *** **** *** ** ******* ** **** ******** *** ************ ** ** ******** ****** *** **** *** ******* ** ******** ** ****** ** ******* *********** *** ***** ** ** ***************** ** ** ** *********** ** **** ** ******** ********** **** *** ********* ************ ** **** ******** **** ** *** ** *** ******** *** ****** **** **** **** ************ ************* ** ******* ******* ****** ***** *************** **** ******* ************** ********** ******* ******* *** ******* ****** **** *** ******* ** ** ********* ************* ******* ** ***** ** ***** ** *** **** ** ********* ** ********** ************ *** **** ********* *********** *** ******** **************** **** ******** ***** ****** ********** ** ************ **** *** *********** *************** *** ** ******* ** ********** ** * * **** *** ********* ** ** ****** ** ******* **** ** ** ******* ** ** ***** ** ** ***** ***** *** ******** ****** **** ** *** **** ********** ******** ******* **** *** *********** ** ********* ****** *** *** ***** ******* **** **** **** ***** ********* ** **************** **** ** *********** ** *********** *************** *** ***** ** *** *************** ** ********* ** ******* ***** ****** *************** ***** ** ******* ****** ** * ** ***** *************** ******** ***** ****** **** *** ******* ** **** ***** ** ***** *** **** *** **** ************** ** ******* ***** *** ****** ********** **** ** ******** ********** ******* ******* ***** ** ** ***** ** ******* ** ** ******* ** ***** *** ******** *** **** ********* ******* *** ******** ** ******** *** ***** ****** ** ********* ******** **** *** ******** *************** ********************** ********** ********** ****** ******* ********** ******** ****** *********** ************* *********** ******************* ** ********************* ** ***** * ******* ******************* *** ** ******* ***** ******* *** ****** **** ** *** ** ** ******* ***** **** *** ******* ** **** ********* ** ********** ***** ** ******************** ****** ******* ** ******* ** ** ***** ** ********* **** ********** *** ** **** ******** ** ********* ** ************ **** *** ******* ** ******* ******* ****** ** ***** **** *** ******** *************** ********************** ********** ****** ******* ********** ****** *********** ********** ************* *********** ** *********** ******** *** ******* ** ******* **** *** *** ** **** ******* ** ********** ********** ******** ****** ******************** ******************* ** ********************* ** *** ******* ** ********* ******** ** ********************** ****** ********* ** ****** ******** ****** Adam et Lina pour les favoris pour les nouveau-nés Adam et Lina, les plus souvents donnés à Bruxelles. - PN ‹ › × × Adam et Lina, les plus souvents donnés à Bruxelles. - PN Adam et Lina, les plus souvents donnés à Bruxelles. - PN ***** ******** ** ***** *** ******** *** *** ********** ** **** ** ******* **** *** ************* ** ********* **** ****** ** ******* ****** * ***** ********** **** ****** *********** ********* ** ********* ***** **** ** ********* ****** ** ****** ** ***** *** ******* *** ***** ******** ******* **** ***** ** *** ******* ** **** ******* ***** **** *** ********** ** ** ********* ****** **** *** ******* ***** ***** ** ******** ** **** ********* **** *** ****** ****** ***** ** ********** ******** ** ****** ***** ****** ** ****** ** ****** ** ****** *** ********* ****** ******** ** ************ ******* ** ******* ******** ** **** ****** ****** ******* **** ********* **** **** ******** ** ***** ***** *********** ** ******* ****** ** **** ** ***** ** ******* ************ *** ******** *** **** ********** **** *** ******** **** ********* ***** **** ** ***** **** ************** ***** ****** ******** ******** ******* ********* ** ****** ****** ***** ** ******* ** ******** *** ******* **** ** ********* ******** ** *********** ********** ********************** ********** ****** ********** ******** ***** ** *********** **** *** ********** **** ** *** * *** ******** **** *** ******** ** ******* ********** ********** ************* *********** ** *********** ** ****** ** **** **** **** *** **** **** ** ******* *********** ***** **** ** ***** **** *** ******* **** ** ***** ********* ** ******** ************** *** ***** **** ***** ******* ***** ***** ****** ** ***** ** ******* ************ ** ******* **** *** ** **** ****** **** *** ******** *************** ********************** ********** ******* ********** ****** *********** *********** ** ********** ****** ********* ******** *** ********* ** ********** ****** ******************** ** ******************** ***** *** ************* ** ********** ******* ** ******