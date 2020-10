Un projet urbain à 2,5 millions d’euros au cœur des Marolles

5 logements à finalité sociale, 4 logements de transit, un espace de coworking, des jardins collectifs intérieurs et suspendus, un nouvel accès à la salle de sport de l’école Baron Steens, un parking vélo… un projet de requalification de l’espace va voir le jour au 275 rue Haute! 2.450.000€ sont investis par la Ville de Bruxelles, le CPAS de la Ville de Bruxelles et la Région pour faire revivre cet espace en plein cœur des Marolles. Techniques de construction vertes, innovations circulaires et finesses architecturales permettront d’offrir un nouvel espace de vie de grande qualité.

