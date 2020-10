Zone de police Bruxelles/Ixelles: 10 viols ou attentats à la pudeur par semaine

À la suite d’une question posée par la députée bruxelloise et conseillère de police Bianca Debaets (CD&V), la zone de police de Bruxelles Capitale Ixelles a communiqué les chiffres de viols et attentats à la pudeur enregistrés sur son territoire. Pour 2019, il s’agit de 280 viols et 214 attentats à la pudeur, alors qu’au cours des huit premiers mois de 2020 on arrive à un total 181 viols et 113 attentats à la pudeur, proportionnellement en diminution en raison des semaines de confinement. «En temps normal, cela représente tout de même une moyenne de 10 agressions par semaine! C’est énorme quand on sait qu’on ne parle ici que d’une partie de Bruxelles et que bien sûr aussi toutes les victimes ne portent pas plainte. Nous devons vraiment intensifier le travail pour lutter contre ce fléau», précise Bianca Debaets.

