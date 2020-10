Moins de 100 PV pour la première nuit du couvre-feu à 22h en région bruxelloise

Entre 50 et 100 verbalisations pour non-respect du couvre-feu ont été dressés en région bruxelloise dans la nuit de lundi à mardi, première nuit avec l’application dès 22h00 et non plus à partir minuit, ont indiqué mardi les 6 zones de police bruxelloises. Leurs porte-paroles estiment tous que la nuit a été calme, exception faite de l’incident au commissariat de la rue du Marché au Charbon dans le centre de Bruxelles.

** ****** ** ***************** ************ ******* ** ************** **** *********** ** ********** ****** ** **** ** ***** ** ****** ** ***** ***** * *** ******** ***** ******** ****** ** ************ ******** ** ****** ** *************** ********************** ****** ********** ********************* ** *********** * ******* ** *************** **** **** *** ******** *************** *********** ** *********** ** ****** ** ** **** ************** ************ ***** ** ********************** * **** ** ** *********** ***** ***** ** ******* **** * ********** * *** ** ****** ** ************** ************ ****** ** ************* * ********** ** ** ******* ** *********** **** * ********* *************** ********** ***** *** ** ******* *** ******** *** *********** ** **** ** ********** *********** ******************* ** ********************* * ********** * *** ******** ************** *** ********** ***** *********** **** ** **** ****** ******* ********* ** ********************* **** ****** ***** *** ***** ********** ** ****** ******** *** ** **** ****** ****** ****** ***** ***** ***** ********* **** *** ************ ** ** ***** * *** ** ** ************* ********* *** ** **** ********* ****** *** *********** *** ********* ******* ** ************* ************** **************** ******* ****** ******* ******* ************ ** ** *****