Piste cyclable avenue de Tervueren: «la contre-proposition est impossible à réaliser»

Le sujet du projet de piste cyclable bidirectionnel reliant Merode au square Léopold II ne cesse de faire couler de l’encre. Suite à des plaintes de riverains et de commerçants, la commune de Woluwe-Saint-Pierre avait rejeté le projet régional et avait soumis une contre proposition. Lundi, la commune de Woluwe-Saint-Pierre et la Région se sont rencontrés. La Région a refusé la contre-proposition et décide de poursuivre son projet.

