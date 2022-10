Remco Evenepoel mis à l’honneur avant le coup d’envoi d’Anderlecht-West Ham ce jeudi

Lors de la réception de West Ham ce jeudi en Conference League, Evenepoel sera mis à l’honneur après sa victoire sur le Tour d’Espagne et son titre de champion du monde.

Dix jours après son titre de champion du monde, Remco Evenepoel sera mis à l’honneur par le RSC Anderlecht avant le coup d’envoi du match de Conference League contre West Ham jeudi à 18h45, tout comme les joueurs qui avaient remporté la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe face aux ’Hammers’ en 1976, a annoncé le RSCA mardi.

Avant de se lancer dans le cyclisme, Remco Evenepoel a longtemps joué dans les équipes de jeunes du RSC Anderlecht. Il avait ensuite arrêté le football pour se consacrer au vélo.

Avant la rencontre, le club bruxellois mettra également à l’honneur les joueurs qui avaient remporté la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe contre West Ham en 1976, offrant à l’époque au Sporting son premier trophée européen.

Arie Haan, Jean Thissen, Peter Ressel, Michel De Groote et Michel Lomme seront présents tandis que Franky Vercauteren et Hugo Broos sont à l’étranger et seront absents. «Bien entendu, le RSCA rendra également hommage aux héros disparus tels que Rob Rensenbrink, François Van der Elst, Jean Dockx, Ludo Coeck et l’ancien entraîneur Hans Croon», a précisé le club.