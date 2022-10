Le Parlement bruxellois va abattre 6 chênes pour rénover sa galerie

La galerie du Parlement bruxellois doit être rénovée car l’étanchéité du mur arrière est atteinte. Pour ce faire, 6 chênes seront abattus.

Cet été, des travaux de rénovation ont été entamés rue du Lombard à Bruxelles, dans la galerie qui relie les bâtiments principaux du Parlement bruxellois et du Parlement francophone bruxellois. Cette galerie, construite il y a un siècle, avait été convertie en centre d’accueil et d’information. Mais de graves problèmes d’humidité ont obligé à fermer le centre.

Des études ont identifié les infiltrations auxquelles le bâtiment est exposé de toutes parts : l’épais mur arrière est une véritable éponge qui absorbe l’humidité du sous-sol et de la pleine terre à l’arrière. « Le jardin situé derrière la galerie est en effet un vestige de l’ancien site préexistant à la rue du Lombard. Après examen de la situation, il est apparu que les racines des arbres avaient endommagé l’étanchéité du mur. En outre, des problèmes structurels ont également été mis en évidence », indique le Parlement bruxellois dans un communiqué.

Le Bureau du Parlement a décidé d’entreprendre les travaux nécessaires pour la rénovation et l’assainissement du site. Les services concernés d’Urban.brussels ont été impliqués car la galerie, l’ancien palais provincial et le jardin sont classés comme monuments.

6 peupliers en 2005

Six chênes qui ont remplacé six peupliers en 2005 devront être abattus pour ce faire. La première phase préparatoire des travaux a montré qu’il était impossible d’épargner les arbres pendant les travaux. « Il a malheureusement fallu constater que les arbres étaient trop proches pour permettre la réalisation des travaux et que les racines causeraient de toute façon de nouveaux dégâts. Les experts ayant par ailleurs jugé qu’il n’était pas possible de déplacer temporairement les arbres vu leur taille, le Bureau a autorisé leur abattage », indique le Parlement bruxellois.

Ces arbres seront remplacés afin de préserver la verdure dans le paysage de la rue. Les nouveaux arbres seront d’une autre essence avec des racines moins agressives et devront être reculés. À court terme, des plantes seront installées sur le toit-terrasse de la galerie. Le Bureau lancera un marché public et introduira une demande de permis pour le réaménagement complet du jardin.