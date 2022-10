40 enfants signent des œuvres d’art dans les couloirs sous voies à Jette et Ganshoren

Deux classes de 3e primaire se sont joint à des artistes belges pour porter à bien ce projet. Ce vendredi signera le dernier coup de pinceau.

Fin 2020, Infrabel a remplacé les passages à niveau de la rue au Bois à Jette, drève du Château et petite rue Saint Anne à Ganshoren par trois couloirs sous voies à destination des piétons et des cyclistes. Le gestionnaire d’infrastructures a initié un projet local et transversal avec des artistes belges et deux classes de 3e primaire de l’école Vanhelmont de Jette, afin qu’ils réalisent des œuvres de street art monumentales sur les murs des trois ouvrages d’art. Les réalisations hautes en couleurs portent sur les thématiques de l’environnement, de la mobilité douce et de l’innovation.

Presque deux ans après le lancement de ce projet, la fresque du couloir sous voies à Jette touche à sa fin. Ce vendredi, une toute dernière touche sera appliqué en présence des jeunes artistes, de leurs enseignants et de leurs coachs.

À travers ce projet, Infrabel poursuit un double objectif : embellir les couloirs sous voies pour éviter les actes de vandalisme et sensibiliser les enfants à la sécurité aux abords du domaine ferroviaire.