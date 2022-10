La Ville de Bruxelles cherche un occupant temporaire pour l’immeuble Continental

Le déménagement de l’ensemble de la Ville vers le nouveau centre administratif « Brucity » est prévu pour cette fin d’année 2022. La Régie Foncière dont le siège est à l’Hôtel Continental déménage et lance un appel à manifestation d’intérêt.

« À la Ville de Bruxelles, nous croyons beaucoup au chrono-urbanisme, C’est-à-dire à la multiplication des fonctions d’un espace. Ici avec l’hôtel Continental qui se videra bientôt de ses occupants, nous lançons un appel afin d’y voir naître un nouveau projet », annonce le bourgmestre Philippe Close (PS).

De par sa position stratégique sur la Place de Brouckère, à proximité de la Grand-Place et de la Bourse, l’immeuble Continental est un bâtiment emblématique du patrimoine public bruxellois. C’est pourquoi dans l’attente de trouver un gestionnaire pour l’ensemble du bâtiment, la Régie foncière lance un appel à manifestation d’intérêt pour une occupation temporaire afin de ne pas laisser ce bâtiment vide.

« Grâce à cet appel à manifestation d’intérêt, nous souhaitons revaloriser ce bâtiment patrimonial visible de partout sur le piétonnier et l’ouvrir au public et revaloriser sa valeur. Nous souhaitons voir s’installer des espaces de coworking à destination du monde associatif et pourquoi pas un horeca pour le rez-de-chaussée. En favorisant les occupations temporaires, la Ville de Bruxelles poursuit l’exemple sa politique de lutte contre les immeubles à l’abandon. Les occupations temporaires sont, par ailleurs, une manière directe d’encourager et d’aider le développement de projets citoyens », indique Lydia Mutyebele (PS), échevine de la Régie foncière.

L’objectif derrière cet appel à manifestation d’intérêt est de trouver une occupation temporaire pour minimum un an et demi. Les surfaces brutes du bâtiment représentent un total de 3 725m2 répartis sur 6 étages. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site de la régie foncière. Les personnes intéressées ont jusqu’au lundi 14 novembre 2022 à 14h pour remettre leur candidature à la Régie Foncière.