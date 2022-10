Les caves de Tour & Taxis ouvertes aux mouvements de jeunesse

Les mouvements de jeunesse investissent les Caves de Tour & Taxis à Bruxelles.

Après de longues recherches, le Conseil bruxellois de la jeunesse et les mouvements de jeunesse ont trouvé des espaces de stockage pour leur matériel. Les caves du site de Tour & Taxis leur sont désormais ouvertes pour y ranger leur matériel encombrant. L’espace ainsi libéré dans leurs locaux pourra ainsi servir pleinement pour leurs activités pédagogiques.

« Nous voulons que nos jeunes puissent réaliser leurs rêves et voulons soutenir au maximum le volontariat dans notre ville. Les soucis d’infrastructure ne devraient pas se poser. Nous sommes donc heureux d’avoir trouvé une solution sur le site de Tour & Taxis. Nos jeunes doivent avant tout profiter de bons moments et utiliser leur matériel, plutôt que de se demander où et comment le ranger », a déclaré Pascal Smet (one.brussels), membre du Collège de la VGC en charge de la Jeunesse.

Robin Cuvillier

La localisation centrale de ces entrepôts garantit que ce matériel sera toujours à portée et pourra servir aussi hors des camps d’été. Il s’agit de matériel encombrant, car qui dit mouvement de jeunesse dit : construction ! Se construire soi-même, construire le groupe, mais aussi de grandes constructions du woodcraft ou des tentes sur pilotis.

Trouver un espace de stockage approprié pour ce type de matériel dans une grande ville n’était donc pas une tâche aisée. Mais les caves spacieuses sous le site de Tour & Taxis se sont avérées idéales. L’ASBL Fix construira des armoires modulaires pratiques afin que l’espace puisse être utilisé de manière optimale pour toutes les troupes bruxelloises.

« Cet espace supplémentaire est vraiment très utile. Nous avons peu d’espace et sommes souvent trop juste pour proposer une activité en intérieur aux enfants par mauvais temps. En ayant désormais la possibilité de stocker nos équipements dans un espace approprié, notre local Chiro offre désormais de nombreuses possibilités. De plus, nous pouvons espérer acheter de nouvelles tentes, maintenant que nous savons que nous pouvons les stocker en hauteur et au sec », réagit Corneel Soete, chef de groupe Chiro Jijippeke

À l’avenir, nous espérons que cela encouragera les groupes de jeunes à partager davantage d’équipements en plus de partager l’espace. De cette manière, les troupes de chiro et de scouts pourraient investir ensemble dans de grands équipements supplémentaires. Parce que les scouts qui partent en camp sous tente début juillet peuvent tout aussi bien utiliser les mêmes tentes que les chiro qui partent plus tard.

« Tour & Taxis est durable, vivant et inclusif. Avec des actions comme celles-ci, nous ouvrons nos portes à de petites initiatives locales ayant un impact positif important. Nous voulons ainsi faire de notre quartier le lieu de rencontre de Bruxelles, un lieu où tous les Bruxellois se sentent chez eux », ajoute Tour & Taxis.