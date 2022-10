La friterie De Corte de retour à Koekelberg !

Avis aux amateurs de frites et croustillons ! La friterie De Corte est de retour, jusqu’au 16 novembre, sur la place de Bastogne à Koekelberg.

Venez déguster les frites, les croustillons, les churros et autres spécialités de cette famille qui partage son savoir-faire hors du commun depuis cinq générations pour satisfaire petites et grandes faims.

« Nous nous réjouissons du retour d’une enseigne qui fait partie du patrimoine bruxellois, connue, reconnue et appréciée des Koekelbergeoises et Koekelbergeois ! », commentent le bourgmestre Ahmed Laaouej et l’échevin de l’Economie locale Khalil Aouasti.

Ouvert tous les jours de 11h30 à 22h.