La commune de Forest prend plusieurs actions pour faire face à la crise énergétique

Face à la crise énergétique et la flambée des prix conséquente, la commune de Forest mène plusieurs actions de front pour aider le citoyen à s’en sortir. Le collège forestois prévoit à court, moyen et long termes des solutions pour les citoyens.

Si le Plan Climat assorti d’une quarantaine de propositions doit encore être approuvé par le conseil communal, certaines d’entre elles sont déjà sur les rails. Ce que le Plan programme au niveau énergétique (meilleure performance, énergie renouvelable…) amènera à terme aussi des solutions moins couteuses et plus durables. Grâce à l’adoption de mesures d’isolation, la commune de Forest a ainsi diminué de 25% sa consommation énergétique malgré l’augmentation du bâti.

« Malgré la situation critique des finances des pouvoirs publics, la crise actuelle confirme qu’il est dans l’intérêt de tous de poursuivre les actions visant à mieux isoler nos bâtiments et qui permettent de diminuer nos émissions de gaz à effets de serre. Mettre un pull sur nos bâtiments, c’est bon pour notre porte-feuille et pour la planète », pointe l’échevin de l’Energie, du Climat et de l’Urbanisme, Alain Mugabo (Ecolo).

Sur l’impulsion de la circulaire émanant du gouvernement bruxellois, le personnel de la commune de Forest est appelé à être vigilant à plusieurs niveaux. La première consigne consiste à veiller à une température de chauffage des locaux adaptée à leur utilisation et leur occupation effective. Une réduction d’un degré de la température de chauffe représente environ une diminution moyenne de 8 % de la consommation de gaz dans les bâtiments faiblement isolés. Dans les bureaux, la température ne doit dès lors pas excéder les 19°C durant la période d’occupation, 16°C durant la nuit, 8°C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à 48 heures. En ce qui concerne les crèches et les écoles, une circulaire FWB à ce sujet devrait bientôt être publiée.

Le personnel communal est également sensibilisé à l’utilisation rationnelle de l’énergie, de la lumière, de l’eau,du papier…Par ailleurs, l’éclairage des façades des bâtiments prestigieux de la commune (Hôtel de ville, Eglise Saint-Denis, Eglise Altitude 100,…) ainsi qu’à caractère décoratif devra être éteint durant la nuit. Enfin, au niveau de l’éclairage public en voirie, la commune participe à l’harmonisation régionale pour diminuer la période et la puissance de l’éclairage public sans compromettre la sécurité routière et des usagers des espaces publics.

Pour aider plus concrètement ses habitants, Forest organisera en outre le 3 décembre la deuxième édition de sa journée Energie, au Centr’al (place Albert). Elle permettra aux habitants de bénéficier de conseils et informations utiles, comme les bons gestes au quotidien, accompagnement dans les travaux, isolation, primes, énergie verte… D’autres mesures, qui nécessitent un cadre juridique spécifique, sont également à l’étude ou en passe d’aboutir : organisation d’un achat groupé d’énergie à destination des Forestois, extinction des enseignes et commerces une heure après leur fermeture, interdiction de l’utilisation des chaufferettes sur l’espace public, interdiction de laisser les portes des commerces chauffés ou climatisés ouvertes et limitation des plages horaires des publicités lumineuses existantes durant la nuit.

Toutes les personnes ayant un revenu modeste (revenu d’intégration, chômage, mutuelle, invalidité, pension, revenu du travail, à temps partiel…) peuvent demander, par le biais du CPAS, une intervention financière si elles éprouvent des difficultés à payer leurs factures énergétiques. Le fonds fédéral peut intervenir en partie ou en totalité sur les factures de régularisation, et ce après enquête sociale réalisée par le Centre public d’action sociale et basée sur les factures de gaz d’électricité et d’eau, mais aussi les revenus et la composition du ménage.