Les scouts marins s’ancrent de manière durable dans le Port de Bruxelles

Roodbaard, les scouts marins néerlandophones, s’installent de façon pérenne au Port de Bruxelles. Ils disposeront d’un nouveau terrain.

Depuis 2006, les scouts marins néerlandophones « Roodbaard » se sont établis à Bruxelles. En 2017, le Port de Bruxelles a mis à leur disposition un terrain à côté du pôle nautique pour le développement de leurs activités. Toutefois, les conteneurs maritimes installés grâce à une subvention précédente étaient insuffisants pour y abriter un véritable local de jeunes. La combinaison des mois froids de l’hiver et du nombre croissant de membres a fait rêver le groupe d’une véritable salle pour organiser également des activités à l’intérieur et d’un endroit où se réchauffer après une longue sortie sur l’eau. Pour cela, ils se sont adressés à la Commission communautaire flamande.

« En juin, j’ai rencontré de jeunes Bruxellois enthousiastes avec de grands rêves. Des rêves pour développer davantage les activités qu’ils étaient en train de construire. Mais pour ce faire, il faudra vraiment construire. Un nouveau site leur donnera de l’oxygène pour permettre à encore plus de Bruxellois, sur et à côté de l’eau, d’y passer de très bons moments », a déclaré Pascal Smet (one.brussels), membre du Collège de la VGC en charge de la Jeunesse et du Sport.

71 membres

Les scouts marins comptent actuellement 71 membres et recherchent depuis longtemps une base d’opération permanente et un nombre suffisant de locaux pour développer leurs activités. En outre, ils considèrent que le nombre de leurs membres pourrait atteindre 100 kets bruxellois. Cela n’est possible qu’avec de bonnes infrastructures.

Sous la direction du bureau d’architectes Fast Forward Architects et de l’ASBL Fix, on aura donc un véritable terrain de scouts. Il y aura une toute nouvelle salle de réunion modulable. Il s’agit d’un espace chauffé et isolé de 60m². Une nouvelle toiture sera installée sur les conteneurs maritimes actuels afin qu’ils puissent servir d’espace de stockage.

« Les nouveaux locaux ouvrent non seulement de nombreuses portes pour nos activités actuelles, mais nous permettent également de poursuivre notre croissance à l’avenir. En tant qu’unité de scouts, nous nous réjouissons donc qu’on investisse dans l’action pour la jeunesse à Bruxelles et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous attendons la nouvelle année scoute », se réjouit Linus Nyssen, hef d’unité.