Le Bistro Nazionale lance un brunch italien à partir du 9 octobre à Ixelles

À la recherche d’une nouvelle adresse brunch à Bruxelles ? Le Bistro Nazionale à Ixelles lance un brunch italien à partir du 9 octobre à Ixelles.

La Domenica, en Italie, c’est un jour saint, un giorno santo. Le dimanche se passe en famille ou entre amis, autour d’un bon repas. On reste à tavola, on mange les pasta della nonna et on partage un moment convivial. Pour traduire cette tradition italienne à Bruxelles, le Bistro Nazionale dévoile son nouveau concept : il brunch italiano !

Un bellini pour commencer, une ristretto ou un cappuccino pour continuer, une multitude de spécialités italiennes, des douceurs gourmandes… Entre focaccia, carpaccio, pasta al forno, risotto, formaggi e salumi… il y en aura pour tous les goûts !

Le Bistro Nazionale compte bien devenir le nouveau spot pour un brunch gourmand, à la mode italienne ! Situé rue Lannoy, cet établissement du groupe Cocina propose un premier brunch le dimanche 9 octobre et ensuite tous les dimanches de 11h à 15h. Présenté sous forme de buffet, le menu brunch comprend aussi un cocktail et une boisson chaude pour le tarif de 35 euros.

Pour goûter le brunch du Bistro Nazionale, il faut réserver auprès de l’établissement.