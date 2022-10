Woluwe-St-Lambert: la pâtisserie De Baere s’investit dans la lutte contre le cancer

La pâtisserie De Baere, situé au square Meudon à Woluwe-Saint-Lambert, a décidé de vendre du premier au 23 octobre quatre pâtisseries roses pour sensibiliser les clients à la lutte contre le cancer du sein.

Pendant le mois d’octobre, la pâtisserie De Baere revêt le ruban rose et offre son soutien à l’association Think Pink dans la lutte contre le cancer du sein. Chaque année, l’association Think Pink lance sa campagne « Octobre Rose » en Belgique. À Woluwe-Saint-Lambert, la pâtisserie De Baere organise une action du 1er au 23 octobre autour de pâtisseries roses.

Prestigieuse pâtisserie bruxelloise, l’enseigne De Baere est bien connue de la population dans le square Meudon. Cette année, De Baere décide de s’investir pour la bonne cause en proposant à la vente quatre pâtisseries roses pour sensibiliser et récolter des fonds pour cette maladie qui touche une femme sur 8.

Les chefs pâtissiers ont imaginé quatre douceurs aux couleurs du célèbre ruban : un éclair à la framboise, un framboisier, un entremets glacé rose et enfin, des guimauves roses à la fraise. L’objectif premier étant de récolter des fonds, un euro du prix de vente de chaque pâtisserie vendue sera reversé à l’association Think Pink.

Par le biais du Fonds SMART, la pâtisserie De Baere souhaite offrir l’ensemble des fonds récoltés aux chercheurs belges qui mettent sur pied des projets scientifiques innovants. Le Fonds SMART donne une chance unique à des projets prometteurs qui peuvent, en un laps de temps relativement court, changer la vie de centaines de milliers de femmes.