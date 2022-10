Le Parcours et la Journée de l’Emploi sont de retour à Woluwe-Saint-Lambert

Comme chaque année au mois d’octobre, le service Emploi de la commune de Woluwe-Saint-Lambert met en place de nombreuses activités afin d’améliorer et faciliter la recherche des demandeurs d’emploi.

Réparties dans trois lieux distincts à travers la commune (la Maison de l’Emploi, l’Hôtel communal et le Château Malou), l’édition 2022 débute ce lundi 3 octobre et s’étalera sur trois semaines. Ateliers, séances d’informations, rencontres, chaque jour une activité sera organisée gratuitement pour aider les demandeurs d’emploi à parfaire leur recherche d’emploi.

« Il s’agit de deux mois très importants pour les demandeurs d’emploi woluwéens et bruxellois. L’idée est de bien les préparer durant le Parcours vers l’Emploi et d’ensuite les inviter à rencontrer les employeurs lors de la Journée de l’Emploi, organisée deux semaines plus tard. Chaque année, c’est environ 30 à 40 personnes qui trouvent un travail via ce programme », commente Eric Bott, échevin de l’Emploi à Woluwe-Saint-Lambert

Woluwe-Saint-Lambert accueillera aussi une Journée de l’Emploi, pour la 9ème année consécutive, le mardi 8 novembre, de 13h30 à 16h30 à Wolubilis, mise en place par un comité de pilotage composé du service emploi de Woluwe-Saint-Lambert et de son échevin Éric Bott, d’Actiris, du CPAS, de Wolu-Services et de l’Agence locale pour l’emploi.

Le principe est simple : créer un espace de rencontre entre des demandeurs d’emploi et des employeurs potentiels. Cette année c’est près de 30 employeurs basés sur le territoire communal qui seront présents, parmi lesquels on peut retrouver : les cliniques universitaires Saint-Luc, la police, la Stib, Sibelga, le Shopping de Woluwe, Vivaqua, l’administration communale de Woluwe-Saint-Lambert, le CPAS de la commune, Colruyt, Match, Maison Dandoy, Securitas, Daoust, la Défense, Aspria, et bien d’autres !

Comme d’habitude, il sera possible de prendre connaissance des offres d’Emploi la veille de la journée de l’Emploi, soit le lundi 7 novembre de 10h30 à 15h, toujours à Wolubilis. Cela permettra aux demandeurs d’emploi de mieux se préparer en vue des différents entretiens prévus le lendemain.