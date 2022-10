Espace Lemmens, un nouveau lieu pour les jeunes d’Anderlecht

L’Espace Lemmens, dont l’infrastructure a été réalisé dans le cadre du contrat de quartier Compas, vient compléter l’offre des espaces jeunesses existants : l’Espace 16 Arts et l’Espace Scheut à Anderlecht.

La commune d’Anderlecht a inauguré recemment l’Espace Lemmens, un nouvel espace dédié à la jeunesse né d’une réflexion participative. L’Espace Lemmens, dont l’infrastructure a été réalisé dans le cadre du contrat de quartier Compas, vient compléter l’offre des espaces jeunesses existants : l’Espace 16 Arts spécialisé comme son nom l’indique dans les arts et l’Espace Scheut centré sur l’éducation. L’espace Lemmens viendra quant à lui offrir un espace consacré à l’insertion sociale et professionnelle ainsi qu’à la santé mentale.

« L’ouverture d’un nouvel espace pour les jeunes et avec eux, en collaboration avec des associations actives sur le terrain qui peuvent répondre aux nombreux besoins identifiés, est une bonne nouvelle pour toute la commune », déclare le bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps (PS).

« Lorsque la rénovation de cet espace a été décidée, j’ai immédiatement demandé que le service jeunesse de la commune soit impliqué. Avec le bourgmestre et l’ensemble du Collège, notre volonté était d’ouvrir un lieu pour les jeunes et par les jeunes. Nous avons donc organisé des ateliers avec les jeunes du quartier pour définir leurs besoins, et imaginer ensemble ce que pourrait être cet espace », précise l’échevine de la jeunesse francophone Fatiha El Ikdimi (Les Engagés).

« Je suis très heureuse que nous ayons pu réaliser une infrastructure partagée permettant d’accueillir un public jeune. La cohésion sociale et la jeunesse constitue une composante forte des dispositifs de rénovation urbaine !», ajoute Nadia Kammachi (Ecolo), échevine des Contrats de Quartiers Durables

Pour animer l’Espace Lemmens, cinq opérateurs Jeunesse ont décidé de s’investir en vue de proposer des activités ainsi que des permanences.

- Infor Jeunes va y développer un projet de raccrochage scolaire destiné aux jeunes âgés de 15 à 21 ans : « Back on Track ».

- L’asbl DUO for a JOB mettra en place un accompagnement pour les jeunes chercheurs d'emploi issus de l'immigration âgés de 18 à 33 ans. Les jeunes bénéficieront durant 6 mois d’un mentoring dans le but de les soutenir et de les guider dans leurs démarches de recherche d'emploi.

- L'asbl Medikuregem développera son projet « Chaise du bien-être », une méthode pour travailler en groupe sur la santé mentale. Ce projet est conçu pour des groupes de personnes socialement vulnérables et/ou nécessitant une aide psychologique.

- L’asbl Linus et Calliopé accueillera les adolescents âgés de 12 et 18 ans présentant des troubles du spectre autistique, des troubles du comportement et/ou des troubles psycho-affectifs. Une écoute pour les familles sera également organisée.

- L’asbl Nighthawks mettra en oeuvre son projet « Tribunal des préjugés » qui par des expérimentations et des échanges interroge et cherche de nouveaux outils de déconstruction des préjugés. Les jeunes impliqué dans ce projet participeront à des ateliers socio-artistiques et se lanceront dans la réalisation de courts métrages.