Crise de l’énergie: Woluwe-St-Lambert et St-Josse envisagent de fermer leur piscine

01/10 08:00 → 02/10 00:00

Suite au passage d'une zone de pluie assez active la nuit de vendredi à samedi et au développement d'averses en cours de journée ce samedi, les cumuls de précipitations pourront par endroits dépasser les 25 l/m² en 24h au sud du sillon Sambre et Meuse. Dimanche, une nouvelle onde pluvieuse apportera d'intenses précipitations surtout sur le nord de la France. La Belgique sera aussi relativement arrosée (principalement la partie sud). On pourra à nouveau localement dépasser les 25 l/m² en province de Luxembourg sur cet épisode.