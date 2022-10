Maxime Maziers va fermer le restaurant Bruneau à Ganshoren et déménage à Bruxelles

Le chef Maxime Maziers a décidé de clore le chapitre de son aventure dans le restaurant Bruneau. Il vend le bâtiment de l’avenue Broustin à Ganshoren et va ouvrir un établissement à son nom dans le Haut de la Ville de Bruxelles.

Le chef Maxime Maziers a décidé de fermer le restaurant « Bruneau by Maxime Maziers » de l’avenue Broustin à Ganshoren et d’ouvrir un nouveau restaurant à son nom dans le Haut de la Ville de Bruxelles. « Après deux années marquées par la pandémie, la conjoncture actuelle nous oblige à réagir, dans l’intérêt de nos salariés et de notre entreprise. Les problèmes de mobilité, les difficultés de recrutement et l’évolution fulgurante des prix de l’énergie sont devenues une source de préoccupation majeure pour notre enseigne », avance-t-il dans sa newsletter envoyée à ses clients suite à la publication de l’annonce dans l’Echo.

« Après plusieurs mois de réflexion – mais aussi de concertation avec mes équipes –, nous avons pris une décision historique : nous déménagerons prochainement dans le haut de la ville de Bruxelles. Tout cela ne se fera pas sans peine, car nombreux ont été les bons moments partagés avenue Broustin depuis la fondation de l’honorable maison. Il nous faut toutefois regarder de l’avant et trouver un nouveau souffle », ajoute le jeune chef.

C’est en 2018 que Maxime Maziers reprend le restaurant du célèbre chef Jean-Pierre Bruneau qui part alors sa retraite. À ce moment-là, Maxime Maziers venait d’obtenir une étoile comme chef du restaurant L’écailler du Palais Royal. Une étoile qu’il n’aura pas réussi à gagner à nouveau dans son établissement ganshorenois.

« Le déménagement en question n’est pas encore à l’ordre du jour en 2022. Il interviendra l’année prochaine, ce qui nous laissera encore le temps de profiter de la magnifique saison de produits d’hiver, qui est à nos portes. Nous continuerons donc de vous servir à l’adresse actuelle, comme nous l’avons toujours fait, non seulement au restaurant-même, mais également via notre boutique traiteur et nos services de traiteur en résidence », ajoute Maxime Maziers qui a décidé de vendre le bâtiment qui abritait le restaurant Bruneau.

Son nouveau restaurant devrait ouvrir courant de l’année 2023 dans le Haut de la Ville, à proximité du goulet Louise. Le restaurant comptera seulement une vingtaine de couverts.