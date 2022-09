Des éoliennes à Bruxelles? «Il pourrait y avoir des possibilités d’installation»

01/10 00:00 → 02/10 00:00

Ce vendredi soir et jusqu'à samedi matin, une occlusion active transitera via notre pays et sera à l'origine de pluie souvent modérée et continue. De plus, cette perturbation sera suivie d'une masse d'air instable siège d'averses durant la journée de samedi. Dès lors, de vendredi soir à samedi soir, nous prévoyons des cumuls de précipitations pouvant être compris entre 25 et 35 litres/m² (voire très localement un peu plus) et ce, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Dimanche, en journée, une nouvelle perturbation active pourrait ajouter un cumul supplémentaire pour le sud du pays essentiellement, mais cela reste à confirmer.