Marathon de Bruxelles: nouveau parcours, nouvelles rues barrées au trafic ce dimanche

Pour cette édition 2022, le parcours a été modifié pour le plaisir des coureurs. Le départ se donnera désormais à l’Atomium, tandis que l’arrivée se fera sur la piste du Roi Baudouin. Vue d’ensemble du parcours pour éviter de vous retrouver bloqué.

Ce dimanche, après deux éditions mises entre parenthèses, le marathon de Bruxelles revient dans la capitale. Au total, quelque 8.000 coureurs répartis sur toutes les distances prendront le départ. Si auparavant le parcours était relativement similaire à celui des 20 kilomètres de Bruxelles, cette année, la donne a changé.

Réputé pour sa difficulté (et cette avenue de Tervueren qui casse les jambes), l’ancien parcours a totalement été remanié. Désormais, le départ sera donné au pied de l’Atomium et l’arrivée se fera au cœur du stade Roi Baudouin. Un parcours nettement plus axé sur le nord de Bruxelles qui fera davantage briller la capitale, espère l’organisation.

Le tracé du parcours 2022.

Pour garantir la sécurité des coureurs, les rues empruntées seront fermées à la circulation. Tout au long du parcours, des signaleurs et des barrages sont donc prévus à cet effet. Si le départ n’est donné qu’à 9 heures, les rues en question seront quant à elle fermées dès 7 h 30.

Le tracé du marathon

Une fois le départ donné, les coureurs feront une grande boucle dans le parc de Laeken, avant de prendre la direction de Jette par le boulevard de Smet de Naeyer et de revenir ensuite sur leurs pas. Ensuite, direction Tour & Taxis, en longeant le canal. Un canal qu’ils emprunteront une bonne partie du trajet puisqu’après, ils feront un saut jusqu’au pont de Buda, et ce, sur les deux rives, avant de retraverser une dernière fois le parc de Laeken et finir en beauté sur la piste du Roi Baudouin.

Pour fluidifier un maximum le trafic, l’organisation a pris les devants : le jour même, le parcours sera introduit dans l’application Waze, ce qui fait qu’elle vous redirigera vers des rues accessibles. En fonction de la zone d’habitation et du passage des derniers coureurs, la circulation ne sera rétablie qu’entre 11 h et 15 h.