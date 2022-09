Davantage de salles de fête abordables pour les jeunes de Bruxelles

Depuis que les restrictions sanitaires sont levées, les jeunes Bruxellois ont envie d'organiser à nouveau des fêtes. Pourtant, il s’avère difficile pour les jeunes Bruxellois et leurs organisations de trouver une salle de qualité et abordable.

En 2019, Pascal Smet, membre du Collège de la VGC, a lancé pour la première fois un guichet de fêtes en ligne, le « fuifloket », contenant trois locaux de fête pour les jeunes Bruxellois. Au cours de l'an dernier, la VGC a cherché de nouveaux endroits pour augmenter l’offre de salles de fête abordables. Le site www.fuiven.brussels propose désormais quinze locaux intéressants dans la Région de Bruxelles-Capitale pour organiser une fête, un concert ou un autre événement. Vous pouvez par exemple vous rendre dans des lieux culturels tels que BRONKS, Recyclart et les Kaaistudio’s, dans les maisons de jeunes De Schakel et 't Uilekot, mais aussi dans le seul camping de Bruxelles, Camping 58, où on peut organiser une fête au pied de l'Atomium.

« Une vie nocturne animée est essentielle pour une métropole animée », exprime Pascal Smet, membre du Collège de la VGC. « Les secteurs de la culture et de la jeunesse bruxellois ont uni leurs forces pour ouvrir leurs espaces afin que les jeunes Bruxellois puissent faire la fête. »

Un travail en cours

La VGC souhaite continuer à s’engager pour des fêtes abordables à Bruxelles dans les années à venir. Ce guichet de fêtes en ligne est un travail en cours. En collaboration avec les bailleurs des locaux, les organisations de jeunesse et le conseil de la jeunesse, le service jeunesse continue de rechercher de nouvelles opportunités pour faire évoluer l’offre de salles et de locations.

« Pendant des années, la recherche d'une salle de fête abordable pour les organisations de jeunesse et les jeunes bruxellois était difficile », explique Baptiste Bosmans, membre du groupe de travail sur les salles de fête. Le guichet de fêtes facilitera cette recherche et permettra, nous l'espérons, d'organiser des fêtes plus abordables pour les jeunes Bruxellois. Pendant ce temps, le groupe de travail sur les salles de fête continue de rechercher des lieux de fête pour les jeunes, et la liste continue de croître. »

« Camping 58 veut offrir aux jeunes et aux autres fêtards un endroit où ils peuvent se réunir dans un grand endroit original, pour organiser et vivre la vie nocturne bruxelloise de manière ouverte et sûre. En été, avec la possibilité d’une nuitée et bientôt même une discothèque à roulettes », déclare Bram De Ridder, initiateur de Camping 58.