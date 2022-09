L’Union SG pourra compter sur Vanzeir et Nieuwkoop à OHL, Ayensa et Nilsson blessés

Les Bruxellois se déplacent à OHL ce samedi, à 16 heures.

Dante Vanzeir, qui avait manqué les deux derniers matches avant la trêve pour une gêne musculaire à la cuisse, est de retour. Tout comme Bart Nieuwkoop qui s’était blessé contre Genk le 11 septembre dernier. Karel Geraerts devra par contre se passer de ses deux attaquants Gustaff Nilsson et Dennis Eckert Ayensa, tous les deux blessés. Ce dernier sera même absent plusieurs semaines. Il s’agit là du second coup dur de la saison de l’Allemand qui s’était déjà blessé lors du premier match de championnat à Saint-Trond. « C’est vraiment dommage que je ne puisse pas compter sur eux. Car j’aime avoir plusieurs choix », a déclaré le T1 saint-gillois. À voir s’il optera pour le duo Dante Vanzeir-Victor Boniface sur le front de l’attaque. Ou bien s’il laissera sa chance à Simon Adingra qui avait d’ailleurs inscrit un but lors du dernier match avant la trêve contre Eupen.

À noter que Koki Machida, blessé depuis le début de la préparation au mois de juin, est rentré au Japon pour se faire soigner. « Il rentrera dans deux semaines et on verra dans quel état il se trouve », a encore expliqué Karel Geraerts. « Mais il ne s’est pas entraîné avec le groupe depuis le tout premier match de préparation... »