Première semaine du bien-être animal à Berchem-Sainte-Agathe

Ce vendredi soir et jusque samedi matin, une occlusion active transitera sur le pays à l'origine de pluie souvent modérée et continue. De plus, à l'arrière de la perturbation, en cours de journée, de l' instabilité provoquera encore quelques précipitations supplémentaires. Dès lors, de vendredi soir à samedi soir, nous prévoyons des cumuls, au sud du sillon Sambre et Meuse principalement, qui pourront être compris entre 25 et 35 L/M2 voire localement un peu plus Dimanche, en journée, une nouvelle perturbation active pourrait ajouter un cumul supplémentaire pour le sud du pays essentiellement, mais cela reste à confirmer.