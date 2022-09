Une enveloppe contenant de la poudre trouvée dans le bâtiment Berlaymont à Bruxelles

Les pompiers de Bruxelles rapportent qu’une enveloppe suspecte avec de la poudre blanche a été retrouvée au Berlaymont, au siège de la Commission européenne.

Police et pompiers sont intervenus, vendredi en milieu de journée, au siège de la Commission européenne à Bruxelles, à la suite de la réception d’une enveloppe suspecte, contenant une poudre blanche.

Le local où l’enveloppe est arrivée est en quarantaine. Une seule personne a été en contact avec ce courrier et elle ne présente aucun symptôme médical, selon Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

L’équipe HAZMAT des pompiers de Bruxelles, spécialisée dans les interventions pour produits dangereux, ainsi qu’une équipe médicale ont également été mobilisées pour l’occasion.

Peu avant 14 heures, les pompiers ont quitté les lieux et l’enveloppe a été prise en charge par la Protection Civile. Le récipient étant apparemment fermé, il sera analysé en dehors du bâtiment de la Commission et la collaboratrice entrée en contact a été désinfectée sur place. Elle a changé de vêtements et pû rentrer chez elle pour attendre les résultats de l’analyse.