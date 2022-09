La Ville de Bruxelles met à nouveau le bien-être animal à l’honneur ce dimanche

Durant cette seconde édition de la ‘Journée du Bien-être animal’, une foule d’activités sera organisée entre 11h et 16h à la Ferme du Parc Maximilien.

La Ville de Bruxelles organise des activités ce dimanche 2 octobre des 11h à la Ferme du Parc Maximilien. Des rencontres avec des associations qui œuvrent au quotidien pour améliorer le bien-être animal, pour chouchouter les animaux de compagnie au stand toilettage, ou même pour se faire tirer le portrait avec eux sont au programme.

Des grimages pour enfants ainsi qu’une vente des produits de la Ferme seront également organisés. « Il est important pour nous de continuer à sensibiliser les habitant de la Ville de Bruxelles sur la question du bien-être animal. Vu le succès de la première édition, nous sommes ravis de réitérer cela dans une ambiance festive », explique Zoubida Jellab (Ecolo), échevine du Bien-être animal.

En parallèle de cette journée, la Ville de Bruxelles et la commune d’Anderlecht ont co-organisé une récolte de dons pour nos amis à 4 pattes. Celle-ci prendra fin lors de la fête du Bien-être animal, le 2 octobre. Si vous souhaitez y participer, n’hésitez pas à amener vos dons, os, paniers ou autres jouets à la fête et à les déposer au stand prévu à cet effet. Retrouvez la liste complète des besoins des associations à l’adresse suivante : https://www.bruxelles.be/dons-refuges. « Pouvoir unir nos forces pour aider les refuges qui travaillent avec acharnement au bien-être des animaux domestiques et sauvages avec qui nous partageons Bruxelles est primordial », souligne Zoubida Jellab.

Programme de la fête du Bien-être animal à retrouver sur : Journée du bien-être animal | Ville de Bruxelles.

Le nombre de participants à certaines activités étant limité, nous vous invitons à vous inscrire pour celles-ci à bienetreanimal@brucity.be