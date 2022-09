Décès d’un navetteur: la station Osseghem à Molenbeek était fermée temporairement

Une personne a fait un malaise et est décédée ce jeudi matin. La station de métro Osseghem a été temporairement fermée.

Incident sur le réseau de la Stib ce jeudi matin. Un navetteur a fait un malaise sur un banc de la station Osseghem à Molenbeek aux alentours de 6h, indique RTL. L’information a été confirmée par la Stib à BX1.

La station a été temporairement fermée et n’était plus desservie « pour que les services de secours puissent faire leur travail », a expliqué An Van Hamme, porte-parole de la Stib, à BX1. La station est à nouveau desservie depuis 6h50.