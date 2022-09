Recherche sur la démence: l’UZ Brussel obtient la reconnaissance européenne

Bru-BRAIN, le centre d’expertise de l’UZ Brussel pour les patients atteints de troubles de la mémoire, est officiellement reconnu comme membre à part entière du European Alzheimer’s Disease Consortium (EADC).

Bru-BRAIN, le centre d’expertise de l’UZ Brussel pour les patients souffrant de troubles de la mémoire, a été officiellement reconnu mardi comme membre de l’European Alzheimer’s Disease Consortium (EADC). Pour rejoindre l’EADC, les membres doivent faire valoir une tradition de recherche scientifique de pointe internationale sur la maladie d’Alzheimer.

L’objectif du réseau de centres d’expertises européens est d’accroître les connaissances sur la maladie d’Alzheimer afin de mieux traiter la maladie, voire de la prévenir à l’avenir. Bru-BRAIN partagera désormais ses connaissances avec le réseau européen ainsi que son expertise, car la recherche scientifique ne s’arrête pas. Il existe actuellement neuf programmes doctoraux et divers projets de recherche qui sont liés au centre d’expertise de l’UZ Brussel.

«Bru-BRAIN fait désormais partie d’un consortium international qui nous permet d’être les premiers informés des nouvelles tendances et évolutions qui faciliteront la mise en place de collaborations de recherche internationales», a expliqué mercredi le Dr Peggy Papeleu, responsable de Bru-BRAIN.

On estime que plus de 200.000 personnes en Belgique souffrent aujourd’hui de démence. La maladie d’Alzheimer est la forme de démence la plus courante et représente 70% des cas. Au sein de Bru-BRAIN, des médecins et d’autres prestataires de soins tels que des (neuro)psychologues et des ergothérapeutes des départements de gériatrie, de neurologie et de psychiatrie travaillent ensemble pour garantir la meilleure prise en charge des patients souffrant de troubles de la mémoire. Bru-BRAIN est l’un des douze centres en Belgique reconnus par le RIZIV/INAMI et propose également des programmes de rééducation adaptés.