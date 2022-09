Crise énergétique: les rues de Buxelles seront moins longtemps éclairées

Les 19 bourgmestres bruxellois se sont réunis ce mercredi matin pour harmoniser les mesures autour de l’éclairage public, afin de faire baisser la consommation d’énergie en Région bruxelloise.

Le prix de l’énergie s’envole pour tout le monde. Les 19 maïeurs se sont accordés ce mercredi lors de la conférence des bourgmestres sur trois grosses mesures pour réduire la facture.

Du 1er octobre au 31 mars, l’éclairage public sera éteint une demi-heure plus tôt. Selon Sibelga, cela permettrait d’économiser 1.000 mégawattheures ou 235.000 euros, rapporte Bruzz. Les lampadaires avec des lampes à LED seront atténués de 20 % après 22 heures (une économie de 112.000 euros selon Sibelga). Cela n’entraînerait pas de risques appréciables pour la sécurité, mais les communes peuvent décider individuellement de faire une exception aux carrefours dangereux, indique Bruzz.

Chaque commune pourra découpler l’éclairage des bâtiments publics pour permettre d’éteindre certains éclairages, déclare BX1. Aucun accord n’a été trouvé pour l’éclairage des bâtiments communaux publics comme la maison communale, précise Bruzz.

Pour les illuminations de Noël, elles seront allumées moins longtemps. Entre le 8 décembre et le 8 janvier, les lumières brilleront entre 16h30 et 23h. Précédemment, la période s’étendait du 1er décembre au 15 janvier et les lumières étaient éteintes à 00h30. Les 24 et 31 décembre, les illuminations de Noël resteront allumées toute la nuit. Les Plaisirs d’hiver ne sont pas concernés par la mesure.