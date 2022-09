La semaine de l’architecture met en lumière ses constructions contemporaines

La 4e édition des Journées bruxelloises de l’architecture, Archiweek, se tient du 15 au 23 octobre sur le thème de «Bruxelles, la mi(en)ne».

Organisée par le service public régional urbanisme et patrimoine, Urban.brussels, elle sera l’occasion de poser un regard avisé sur une vingtaine de réalisations contemporaines à Bruxelles.

Dans un contexte de crise climatique et de pénurie de ressources naturelles, il faut considérer avec un regard critique l’utilisation des matériaux dans l’architecture contemporaine, estime l’organisateur. Beaucoup de techniques d’exploitation et de processus de production intervenant dans la préparation des matériaux sont dévoreurs d’énergie et polluants. Il importe dès lors que l’architecture propose des alternatives durables.

Les matériaux durables sont de trois catégories. On y retrouve notamment les matières premières minérales que l’on trouve à l’état naturel dans le sol, comme le sable, l’argile ou la pierre, on les appelle matériaux géosourcés. Ces matières premières, disponibles localement, peuvent être transformées en matériaux de construction par des producteurs locaux avec une faible incidence sur l’environnement.

Viennent ensuite les matériaux de construction biosourcés, tels le bois, la paille, l’herbe, le chanvre, les algues, ... Ils peuvent être cultivés, récoltés ou moissonnés dans des délais de production réduits et constituent une source constante de richesse naturelle.

Enfin, il y a les matériaux urbain-sourcés (issus du recyclage urbain), c’est-à-dire ceux déjà présents dans des bâtiments existants. Bruxelles possède un patrimoine construit très riche, recelant une énorme quantité de matériaux de qualité à cet égard qu’on peut récolter lors des rénovations ou des démolitions. Leur impact environnemental est nettement inférieur à celui des matériaux neufs.

Le territoire bruxellois comptait naguère différentes carrières dont on tirait du sable, de l’argile, de la pierre. L’archiweek 2022 est l’occasion de faire connaître des projets contemporains, mais aussi des réalisations historiques, qui pourront servir d’inspiration pour une utilisation circulaire et locale des matériaux. Un bel exemple en ce sens, note l’organisateur, est l’abbaye du Rouge-Cloître, édifiée à un endroit où l’eau, le bois, la pierre, le sable, l’argile et la chaux étaient disponibles à proximité.

L’archiweek 2022 a pour but aussi de permettre une lecture de Bruxelles sous l’angle de ces matières premières et ces techniques et savoir-faire. Les visiteurs seront invités à parcourir la ville en regardant son environnement construit et les paysages alentours comme un immense dépôt de matériaux et un creuset de relations sociales.

Visites guidées de réalisations contemporaines, portes-ouvertes de bureaux d’architecture, colloques, workshops, conférences et exposition figurent, gratuitement, au programme de cette semaine.