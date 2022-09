Philippe Close confirme le maintient des Plaisirs d’hiver, mais avec des changements

Le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close a confirmé mercredi le maintient des Plaisirs d’hiver et ce malgré la crise énergétique. Il y aura néanmoins quelques ajustements.

Ce mercredi, Philippe Close était l’invité de la matinale de Bel-RTL. L’occasion pour le bourgmestre de Bruxelles d’évoquer la crise énergétique et les Plaisirs d’hiver. Il a confirmé au micro de Fabrice Grosfilley que les festivités auront bien lieu dans la capitale, mais il y aura quelques ajustements.

« On va évidemment allumer plus tard et fermer plus tôt », indique Philippe Close, qui confirme la date du 25 novembre au 1er janvier. Il ajoute qu’« il ne faut quand même pas rajouter à la crise énergétique, une désespérance morale. Les fêtes de Noël, les familles qui viennent là-bas, c’est très important pour le moral des Belges ».