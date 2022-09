Le gouvernement bruxellois à la recherche de 120 à 130 millions d’euros

Le gouvernement bruxellois tiendra son conclave budgétaire jeudi et vendredi. Il cherchera à économiser de 120 à 130 millions d’euros, a indiqué mardi le ministre bruxellois du Budget, Sven Gatz, à l’agence Belga.

Le ministre voit deux éléments positifs en vue de cet exercice : les recettes issues de la loi spéciale de financement et l’augmentation des impôts régionaux – en particulier les droits de donation et d’enregistrement. Côté négatif : les dépenses supplémentaires pour l’indexation des salaires du personnel et des subsides ainsi que celles dues dans le cadre de l’accord sectoriel.

Les négociations commenceront par un cadre d’économies à réaliser de 120 à 130 millions. La moitié sera accomplie par OptIris, le plan qui centralise différents services comptables auprès du cabinet du Budget. L’autre moitié fera l’objet des négociations gouvernementales. La possibilité de ralentir certains investissements sera également étudiée mais l’option paraît moins praticable que l’an dernier puisque bon nombre de ces investissements ont commencé et sont en outre un facteur de croissance.

Des efforts de soutien aux entreprises sont à l’examen. « Nous regardons également ce que la Wallonie et la Flandre font. Le gouvernement fédéral a déjà fait beaucoup pour soutenir les gens », a ajouté M. Gatz.

Cet exercice se déroulera en parallèle des discussions budgétaires. « L’objectif est d’établir le cadre budgétaire jeudi et vendredi. Nous pourrons alors atterrir la semaine prochaine », espère le ministre.

Le ministre-président Rudi Vervoort est attendu le 20 octobre au parlement bruxellois pour le discours annuel de politique régionale.