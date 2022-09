500 enseignants ont manifesté devant la Fédération Wallonie-Bruxelles ce mardi

En ce jour de congé scolaire, des centaines de membres du personnel enseignant des écoles francophones en Fédération Wallonie-Bruxelles ont manifesté. Face à la pénurie de profs, ils réclament des solutions urgentes.

Entre 500 et 600 membres du personnel enseignant des écoles francophones en Wallonie et à Bruxelles se sont rassemblés, mardi en fin de matinée, pour une action symbolique, devant le siège de la Fédération Wallonie-Bruxelles, place Surlet de Chokier à Bruxelles. En front commun syndical, ceux-ci ont revendiqué des solutions urgentes à la pénurie d’enseignants et ont rappelé leurs requêtes précises, en ce jour de fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Une action symbolique

« Nous avons voulu agir en ce jour de congé scolaire, puisque le 27 septembre est la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, afin de ne pas perturber les écoles, et pour ne pas faire perdre une journée de salaire aux enseignants compte tenu de la situation économique peu brillante », a commenté Joseph Thonon de la CGSP Enseignement. « Ensuite, le but était de faire une action essentiellement symbolique en montrant que nous, nous n’avons pas vraiment envie de faire la fête aujourd’hui. On reste sur des demandes non satisfaites et une pénurie d’enseignants qui devient vraiment problématique », a-t-il affirmé.

« Nos revendications à propos de quatre dossiers restent plus que jamais d’actualité », ont communiqué ensemble la CSC, la CGSP, le SETCa-SEL, le SLFP et la CGSLB. « Il s’agit de la taille des classes, de l’évaluation des enseignants, de l’avenir de l’enseignement qualifiant et de la surcharge administrative. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles méritait aujourd’hui une dose de rappel concernant nos demandes, avant la manifestation d’ores et déjà programmée dans les rues de Namur le 13 octobre prochain ».