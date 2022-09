Nouvelle plainte contre l’échevin schaerbeekois Michel De Herde

Après l’échevine schaerbeekoise Sihame Haddioui (Ecolo), une autre personne a déposé plainte contre l’échevin schaerbeekois Michel De Herde. Il serait accusé de tentative d’incitation à la débauche sur mineur et faits de viol.

Rebondissement à Schaerbeek. Des rumeurs circulaient dans les couloirs de la maison communale à l’égard de l’échevin Michel De Herde (DéFI). En dehors de l’échevine Sihame Haddioui (Ecolo), il aurait eu un comportement et des gestes déplacés envers d’autres femmes. Depuis qu’elle a déposé plainte pour sexisme et attentat à la pudeur en mai dernier, l’élue écolo a toujours sous-entendu qu’elle n’était pas la seule victime. Ce serait confirmé, selon la Dernière Heure qui affirme avoir appris de bonne source qu’une deuxième plainte a été déposée à l’encontre de l’élu amarante dans la nuit du jeudi à vendredi.

Une ancienne étudiante d’une école schaerbeekoise accuserait l’échevin de l’Enseignement francophone de « tentative à la débauche sur mineur et faits de viol », rapporte la DH. « On ne commente pas cette information », nous déclare la porte-parole du parquet qui ne confirme ni n’infirme le dépôt d’une nouvelle plainte.

Du côté de l’avocate Me Mélanie Bosmans, avocate de Michel De Herde, on n’a pas encore été officiellement prévenue. « Dans ce dossier, c’est toujours par la presse et les réseaux sociaux qu’on apprend ce qui se passerait », regrette-t-elle. Depuis le début de cette affaire, l’élu amarante clame son innocence et refuse de faire un pas de côté.

Pour rappel, la commune a lancé une enquête interne. Cohésio a été mandaté en juillet pour réaliser une « analyse des risques d’une situation de travail spécifique ».

